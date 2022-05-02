В Башкирии прошел финал республиканского фестиваля «Наука Kids»

Самые маленькие учёные Башкортостана. В Благовещенске прошёл республиканский фестиваль «Наука Kids». В финал прошли 77 детей со всего региона. Среди них не только подростки, но и дошколята. Юные учёные показывали химические опыты, а также представляли личные разработки.

Пока сверстники проводят время в играх компьютерных, восьмилетняя Алиса собирает игрушки своими руками. Примеры опытов часто берутся из интернета, но с некоторыми правками. Для одного из таких нужно было собрать специальный моторчик. Девочка предложила в качестве механического тела взять электрические зубные щётки.

Самый маленький участник фестиваля – четырехлетний Саша. Вместе с воспитательницей они подготовили опыт с очищением воды.

Рядом с миской и отсеком с водой установлен сенсорный датчик. Школьник собрал автокормушку для своей собаки. Платон говорит: у Тессы, породы Джек-рассел-терьер, начались проблемы со здоровьем из-за неправильного питания. Над проектом работали вместе со старшим братом и руководителем кружка робототехники.