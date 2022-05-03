В Башкирии зарегистрировано 20 лесных пожаров

В двух районах республики продолжает действовать 4 класс пожароопасности. На сегодняшний день зарегистрировано 20 лесных пожаров. Причина 18 из них – неосторожное обращение с огнем.

В целом в Башкортостане прогнозируются с 1 по 3 классы пожарной опасности. А вот в Белорецком и Баймакском районах устанавливается 4 класс. Это значит, что даже небрежно брошенная спичка может стать катастрофой. В этой связи в республике с первого мая введен особый противопожарный режим. На данный момент общая площадь пострадавших от огня территорий уже составила 72 гектара.