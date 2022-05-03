Пассажиров теплохода «Александр Пушкин» познакомили с башкирской культурой

Я работал на «Байконуре» и много летал на самолетах, больше не хочу. На поезде тоже не то. А по воде лучше отдыхается, свежий воздух. Никогда здесь не был, не думал, что Белая вообще судоходная, поэтому и выбрал маршрут.

Юрий Новиков, турист /Москва/