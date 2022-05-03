Пассажиров теплохода «Александр Пушкин» познакомили с башкирской культурой

Сегодня в Уфе к причалу Монумента Дружбы впервые в истории Башкортостана причалил четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин». Это стало возможным благодаря совместной работе правительства республики, компании «ВодоходЪ» и ФБУ «Камводпуть».
Теплоход «Александр Пушкин» является единственным четырехпалубным теплоходом, который не только ходит на Соловецкие острова, но и может швартоваться у причала Соловков. Проходя по акватории региона, пассажиры корабля могли не только увидеть красоты нашей республики, но и ближе познакомиться с культурой, традициями и ремеслами Башкортостана.