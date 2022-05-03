Пассажиров теплохода «Александр Пушкин» познакомили с башкирской культурой

Сегодня в Уфе к причалу Монумента Дружбы впервые в истории Башкортостана причалил четырехпалубный теплоход  «Александр Пушкин». Это стало возможным благодаря совместной работе правительства республики, компании «ВодоходЪ» и ФБУ «Камводпуть».

Впервые в истории наш теплоход прибыл в Уфу, чему мы очень рады. Мы можем прийти в Уфу, только когда река Белая полноводная, потому что наш теплоход четырехпалубный. Если будут проведены дноуглубительные работы, мы с удовольствием будем приходить чаще.

Ольга Снегова, отель-менеджер теплохода «Александр Пушкин»

Теплоход «Александр Пушкин» является единственным четырехпалубным теплоходом, который не только ходит на Соловецкие острова, но и может швартоваться у причала Соловков. Проходя по акватории региона, пассажиры корабля могли не только увидеть красоты нашей республики, но и ближе познакомиться с культурой, традициями и ремеслами Башкортостана.

Фото №1 - Пассажиров теплохода «Александр Пушкин» познакомили с башкирской культурой

Мы установили башкирскую фотозону, башкирскую юрту. В течение двух дней знакомим туристов с нашей культурой, показываем мастер-классы по башкирскому танцу. Вместе мы делали башкирский ковер, рисовали национальный орнамент на футболках. Моей задачей была подготовка туристов к путешествию по Уфе.

Ляйсан Мазитова, организатор мастер-классов

Я работал на «Байконуре» и много летал на самолетах, больше не хочу. На поезде тоже не то. А по воде лучше отдыхается, свежий воздух. Никогда здесь не был, не думал, что Белая вообще судоходная, поэтому и выбрал маршрут.

Юрий Новиков, турист /Москва/
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