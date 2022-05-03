В Башкирии сев яровых культур ведут аграрии 52 районов

Хлеборобы республики продолжают отмечать праздник труда традиционно на полях. На сегодня сев яровых культур в Башкортостане ведут аграрии 52 районов. Более 40% посевной выполнили в Мелеузовском и Альшеевском районах. В последнем при благоприятной погоде высаживание ранних яровых культур намерены закончить в ближайшие 10 дней. Помогает фермерам в проведении весенне-полевых работ новая техника. Муниципалитет – один из лидеров в республике по приобретению тракторов и комбайнов.
Начинать посевные работы с использованием новой техники в этом хозяйстве, похоже, уже стало традицией. Каждый год в автопарке КФХ «Гаитов» появляются новые трактора и комбайны. Сеялки, например, приобрели только пару месяцев назад. По словам механизаторов, они отлично справляются со своей работой. Машины на порядок быстрее старых посевных агрегатов и комфортнее.
Автопарк обновили почти на 80%. Причем вся техника – белорусского или российского производства, что в условиях санкций – неоспоримое преимущество. Их обслуживание выходит гораздо дешевле. К тому же цена на них ниже, чем на европейские аналоги.
Обратите внимание на методику посева: одновременно выполняют три вида работ. Полевой культиватор разрыхляет землю, вслед идет влагособирающий каток и лишь затем – сеялка. Благодаря такой методике земля не успевает высохнуть, и семена получают достаточное количество влаги, чтобы взойти. А значит, и шансы на хороший урожай больше. Львиную долю площадей займет подсолнечник, который затем отправят на Чишминский маслозавод.
Обновление машинно-тракторного парка – одна из приоритетных задач для аграриев. В прошлом году в Альшеевском районе приобрели 56 единиц техники, за прошедшие 3 месяца 2022-го – еще 36. Немалую поддержку фермерам в этом вопросе оказывает государство.
Есть среди техники и иностранные образцы, однако санкции на работе пока не отразились. У фермеров еще остались запасы комплектующих, которых должно хватить на нынешний полевой сезон. На данный момент альшеевские аграрии уже засеяли почти половину всех площадей. Учитывая, что озимые в этом году прижились плохо, часть полей придется перезасеивать.