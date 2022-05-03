Пять районов Башкирии присоединились к республиканскому марафону «Земля памяти»

Земля, хранящая память. В Белорецке к республиканскому марафону «Земля памяти» присоединились пять районов и городов Башкортостана. Представители каждого муниципалитета привезли полную каску земли, набранную с территории воинских мемориалов. Она составит часть заряда гильзы памяти, которую заложат в основание будущему памятнику Герою России Минигали Шаймуратову.
Шов должен получиться аккуратным и ровным. Любая погрешность, и военная пилотка сразу будет забракована мастером. Ильдар Агзамов за швейной машинкой 4 года. И сейчас у него задача – сшить для младшеклассников пару десятков комплектов военной формы времен Великой Отечественной. А вот своя форма очень похожа на ту, что носили кавалеристы. И это неспроста.
Память о своем дедушке Ильдар Агзамов хранит бережно. Дома расположилась настоящая выставка с копиями предметов времен роковых сороковых. А в прошлом году житель Белорецка посетил место гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова и привез с собой горсть земли. О легендарном комдиве дедушка часто рассказывал. Узнав о марафоне «Земля памяти», Ильдар Агзамов решил принять в нем участие. Вместе с дядей они взяли землю рядом с домом дедушки, чтобы добавить ее в символическую гильзу.
На Аллее героев возле монумента памяти погибшим собрались представители Абзелиловского, Белорецкого, Бурзянского, Учалинского районов и города Межгорье. В годы войны они дали фронту почти 55 тысяч воинов. Более половины навсегда остались на поле боя.
Поочередно все представители подходили к гильзе и засыпали землю, словно порох, снаряд с которым никогда не выстрелит, но надежно сбережет память. Забрать ее приехали конники. Казалось, будто бойцы Башкавдивизии прибыли из прошлого, чтобы увезти с собой часть родной земли и выполнить миссию для своего командира.
Кавалеристы объедут республику и соберут каски с землей со всех районов. Последнюю горсть возьмут в Луганской Народной Республике – там, где погиб Минигали Шаймуратов. 9 мая гильзу поместят в основание памятника легендарному генералу на Советской площади в Уфе. День Победы – праздник для всей страны, республики и каждой семьи. И, кстати, Агзамовы из Белорецкого района уже готовы отметить эту дату. Глава семейства сшил всем военную форму. И, как обычно, в семейном кругу они исполнят свою самую любимую песню.