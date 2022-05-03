Пять районов Башкирии присоединились к республиканскому марафону «Земля памяти»

Земля, хранящая память. В Белорецке к республиканскому марафону «Земля памяти» присоединились пять районов и городов Башкортостана. Представители каждого муниципалитета привезли полную каску земли, набранную с территории воинских мемориалов. Она составит часть заряда гильзы памяти, которую заложат в основание будущему памятнику Герою России Минигали Шаймуратову.

Шов должен получиться аккуратным и ровным. Любая погрешность, и военная пилотка сразу будет забракована мастером. Ильдар Агзамов за швейной машинкой 4 года. И сейчас у него задача – сшить для младшеклассников пару десятков комплектов военной формы времен Великой Отечественной. А вот своя форма очень похожа на ту, что носили кавалеристы. И это неспроста.

Память о своем дедушке Ильдар Агзамов хранит бережно. Дома расположилась настоящая выставка с копиями предметов времен роковых сороковых. А в прошлом году житель Белорецка посетил место гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова и привез с собой горсть земли. О легендарном комдиве дедушка часто рассказывал. Узнав о марафоне «Земля памяти», Ильдар Агзамов решил принять в нем участие. Вместе с дядей они взяли землю рядом с домом дедушки, чтобы добавить ее в символическую гильзу.

На Аллее героев возле монумента памяти погибшим собрались представители Абзелиловского, Белорецкого, Бурзянского, Учалинского районов и города Межгорье. В годы войны они дали фронту почти 55 тысяч воинов. Более половины навсегда остались на поле боя.

Эта земля набрана у памятника Александру Матросову. В Учалинском районе, село Кунакбаево. Наш земляк тоже. Айдар Хуснуллин, ветеран боевых действий в Афганистане /Учалинский район/

Подобные мероприятия обязательно должны проводиться на нашей земле, в более широких масштабах, особенно сейчас, когда новое время несет новые угрозы. Мы обязаны поднимать патриотизм нашего народа, воспитывать подрастающее поколение. Этот марафон важен для сплочения нашего народа, для поддержки президента, для поддержки наших войск. Дмитрий Метель, ветеран боевых действий на Кавказе /Межгорье/

Поочередно все представители подходили к гильзе и засыпали землю, словно порох, снаряд с которым никогда не выстрелит, но надежно сбережет память. Забрать ее приехали конники. Казалось, будто бойцы Башкавдивизии прибыли из прошлого, чтобы увезти с собой часть родной земли и выполнить миссию для своего командира.