В Уфу прибыл заместитель командующего Северным флотом Игорь Курочкин

В Башкортостан с рабочим визитом прибыл заместитель командующего Северным флотом Игорь Курочкин. Контр-адмирала встретили в уфимском аэропорту. Гость примет участие в патриотических мероприятиях в образовательных учреждениях, где будут организованы встречи с молодежью.
В составе делегации есть хоккейная команда Северного флота, чьи спортсмены намерены провести дружескую встречу с клубом «Салават Юлаев». В целом подготовлена насыщенная содержательная программа, в том числе встреча с руководством республики, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества.