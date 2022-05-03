В Уфу прибыл заместитель командующего Северным флотом Игорь Курочкин

В Башкортостан с рабочим визитом прибыл заместитель командующего Северным флотом Игорь Курочкин. Контр-адмирала встретили в уфимском аэропорту.  Гость примет участие в патриотических мероприятиях в образовательных учреждениях, где будут организованы встречи с молодежью.

В составе делегации есть хоккейная команда Северного флота, чьи спортсмены намерены провести дружескую встречу с клубом «Салават Юлаев». В целом подготовлена насыщенная содержательная программа, в том числе встреча с руководством республики, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества.

Спектр взаимодействия очень широк. Я уверен, что эта поездка будет судьбоносной. У меня есть полномочия и намерения пригласить на день ВМФ в Североморск делегацию Башкирии.

Игорь Курочкин, заместитель командующего Северным флотом
Фото №1 - В Уфу прибыл заместитель командующего Северным флотом Игорь Курочкин

Завтра у нас запланирована большая встреча с юнармейцами и ребятами из военно-патриотических движений республики, где они смогу задать вопросы старшим товарищам.

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