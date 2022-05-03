В Уфе завершился молодёжный чемпионат Башкортостана по фехтованию

В течение трёх соревновательных дней участники выявляли сильнейших в личных и командных турнирах на рапире и шпаге. Форум проводился, скорее, для поддержания формы сильнейших спортсменов, однако бои получились интересные и ожесточенные.

Невероятно эмоциональными вышли финальные поединки у юношей на рапирах. В этом году формат командных соревнований изменился: четвёрку собирали таким образом, чтобы в каждой команде был явный лидер, один юниор и один кадет. Каждый спортсмен фехтовал с каждым соперником из другой команды, после чего победитель определялся уже по общему количеству набранных очков.

Командный формат отличается тем, что мы сплоченная команда, сплоченный дух, каждого поддерживаем, стараемся подбодрить, если он находится в неприятной ситуации. Валерий Корнилов, победитель молодёжного чемпионата Республики Башкортостан по фехтованию

Командой очень сильно доволен, бои до последнего забирали. Как хотели, так и заработали первое место, по состоянию было нетяжело. Егор Баранников, победитель молодёжного чемпионата Республики Башкортостан по фехтованию

В соревнованиях участвовали все сильнейшие спортсмены республики младше 23 лет. Для кого-то, как для опытной Арины Камалдиновой, победителя первенства Европы, эти соревнования являются, скорее, хорошей тренировкой. Для других, более молодых участниц, чемпионат республики – повод ставить новые рекорды. Так Малика Шафигуллина проигрывала 7:9 , но нанесла 7 подряд уколов сопернице и одержала победу.

Тренер подошел, мне дал установки, я поняла, что собралась с мыслями, начала наносить уколы. Если проигрываешь, один наносишь, потом уже становится полегче, догнала и выиграла. Малика Шафигуллина, участница молодёжного чемпионата Республики Башкортостан по фехтованию

Если честно, я на всех первенствах Башкирии стараюсь фехтовать с удовольствием. Уровень легче, но есть соперницы достойнее. Если на соревнованиях пониже уровня получается выступать с удовольствием, то и на более серьезных соревнованиях. Арина Камалдинова, победитель молодёжного чемпионата Республики Башкортостан по фехтованию

Всего неделю назад многие из участниц республиканских соревнований выступали на чемпионате России в Сочи. А уже в Уфе за ними наблюдала бронзовый призёр того турнира Аделина Загидуллина.

Я здесь присутствую в качестве старшего наставника, буквально неделю назад с девочками выступала на чемпионате страны. Я смотрю, чтобы что-то подсказать, подправить, дать совет. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию

В третий соревновательный день проходили бои уже на шпагах. И здесь были неожиданности. На групповом этапе 13-летний Радмир Сарваров одержал победу над опытным Игорем Черноусовым и занял в итоге девятое место на турнире.

Первый бой не пошел, проиграл с плохими коэффициентами, сейчас собрался, два подряд боя выиграл. Для меня победа над Черноусовым, иногда на тренировках побеждаю, иногда нет. Радмир Сарваров, участник молодёжного чемпионата Республики Башкортостан по фехтованию

Спартакиада у нас еще впереди. Там хорошо было бы занять призовое место, а так всё сезон. Еще одни соревнования будут в мае, а потом только Спартакиада и всё. Глеб Колобовников, серебряный призёр молодёжного чемпионата Республики Башкортостан по фехтованию