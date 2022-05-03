В Уфе прошел второй этап чемпионата и первенства республики по тхэквондо ГТФ

Соревнования посвятили Дню пограничной службы ФСБ России и 30-летию федерации этого вида единоборств в Башкортостане.
Владимиру Ярыгину из Салавата 11 лет. Большую часть жизни он посвятил тхэквондо. К первенству Башкортостана удалось подойти во всеоружии. В результате представитель клуба «Черная пантера» одержал победу.
Второй этап чемпионата и первенства Республики Башкортостан по тхэквондо ГТФ включил в себя сразу несколько дисциплин. Это разновидность поединков «стоп-балл», формальные комплексы хъенги, а также измерение силы удара и спецтехника. Первый этап республиканских соревнований прошел 20 февраля. Он включал в себя командные дисциплины и силовое разбивание. Второй этап собрал более 300 участников из разных городов и районов Башкортостана.
Одна из главных целей соревнований – патриотическое воспитание юных спортсменов. Неслучайно турнир посвятили Дню пограничной службы ФСБ России.
По результатам соревнований будет сформирована сборная республики. Она будет защищать честь региона на чемпионате страны, который пройдет осенью в городе Сочи.