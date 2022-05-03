В Уфе прошел второй этап чемпионата и первенства республики по тхэквондо ГТФ

Владимиру Ярыгину из Салавата 11 лет. Большую часть жизни он посвятил тхэквондо. К первенству Башкортостана удалось подойти во всеоружии. В результате представитель клуба «Черная пантера» одержал победу.

В группе у меня было четыре человека. Дрался я два боя. Прошло все хорошо. Очень сильно волновался. Но перед боем волнение прошло.

Второй этап чемпионата и первенства Республики Башкортостан по тхэквондо ГТФ включил в себя сразу несколько дисциплин. Это разновидность поединков «стоп-балл», формальные комплексы хъенги, а также измерение силы удара и спецтехника. Первый этап республиканских соревнований прошел 20 февраля. Он включал в себя командные дисциплины и силовое разбивание. Второй этап собрал более 300 участников из разных городов и районов Башкортостана.