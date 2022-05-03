В Уфе прошел второй этап чемпионата и первенства республики по тхэквондо ГТФ

Соревнования посвятили Дню пограничной службы ФСБ России и 30-летию федерации этого вида единоборств в Башкортостане.

Владимиру Ярыгину из Салавата 11 лет. Большую часть жизни он посвятил тхэквондо. К первенству Башкортостана удалось подойти во всеоружии. В результате представитель клуба «Черная пантера» одержал победу.

В группе у меня было четыре человека. Дрался я два боя. Прошло все хорошо. Очень сильно волновался. Но перед боем волнение прошло.

Владимир Ярыгин, победитель первенства Республики Башкортостан по тхэквондо ГТФ
Фото №1 - В Уфе прошел второй этап чемпионата и первенства республики по тхэквондо ГТФ

Второй этап чемпионата и первенства Республики Башкортостан по тхэквондо ГТФ включил в себя сразу несколько дисциплин. Это разновидность поединков «стоп-балл», формальные комплексы  хъенги, а также измерение силы удара и спецтехника. Первый этап республиканских соревнований прошел 20 февраля. Он включал в себя командные дисциплины и силовое разбивание. Второй этап собрал более 300 участников из разных городов и районов Башкортостана.

Сегодня по «стоп-баллу» участвует 300 спортсменов, 120 по формальным комплексам и 80 по измерению силы удара.

Фагит Латипов, президент федерации тхэквондо (ГТФ) Республики Башкортостан

Одна из главных целей соревнований – патриотическое воспитание юных спортсменов. Неслучайно турнир посвятили Дню пограничной службы ФСБ России. 

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Эти турниры подчеркивают необходимость подготовки нашей молодежи. Они воспитывают не только физические, но и морально-волевые качества, столь необходимые защитникам нашего Отечества.

Равиль Киреев, генерал-майор запаса ФСБ России по Республике Башкортостан

По результатам соревнований будет сформирована сборная республики. Она будет защищать честь региона на чемпионате страны, который пройдет осенью в городе Сочи.

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