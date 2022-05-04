В Минэкологии Башкирии прокомментировали разлив нефти в Аургазинском районе

Сегодня в оперативную диспетчерскую Минэкологии поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости около деревни Кшанны Аургазинского района. Для обследования ситуации и выяснения причин произошедшего на место происшествия выехал инспектор Стерлитамакского территориального управления совместно со специалистами Управления государственного аналитического контроля. Ведется экологический мониторинг. Угрозы попадания нефтесодержащей жидкости в реку Аургазы нет. Ликвидация проведена силами «Башнефть-Добыча». Всего задействовано 15 единиц техники и 35 человек.

Ренара Газина, пресс-секретарь Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан