В Минэкологии Башкирии прокомментировали разлив нефти в Аургазинском районе

Из-за прорыва нефтепровода в Аургазинском районе Башкортостана произошел разлив нефти на площади более 500 квадратных метров. Прокуратура по данному факту проводит проверку. Инцидент прокомментировали и в республиканском Министерстве природопользования и экологии.
Угрозы загрязнения реки Аургазы и других открытых водоемов нет, подчеркнули в ведомстве. Распространение разлива оперативно предотвращено. Поврежденный участок трубопровода перекрыт, проводятся работы по сбору грунта для последующей его переработки. На месте ведется экологический мониторинг.