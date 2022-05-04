В Башкирии завершено расследование гибели ребенка из-за воспламенения бочки

В Хайбуллинском районе завершено расследование смерти шестилетнего ребенка из-за воспламенения бочки. Как сообщили в региональном Следкоме,  уголовное дело было возбуждено в отношении начальника караула пожарно-спасательной части села Акъяр.

В августе 2021 года обвиняемый вместе с подчиненными прибыл на место происшествия. При тушении возгорания в гараже была обнаружена бочка с легковоспламеняющимся веществом, которую впоследствии пожарные оставили на улице без присмотра. В тот же день бочка воспламенилась, в этот момент рядом находились дети 6 и 7 лет. Малыши получили ожоги 90% и 50% тела соответственно. Пострадавших госпитализировали, спустя шесть дней младший ребенок погиб. Второму причинен тяжкий вред здоровью.

Фото №1 - В Башкирии завершено расследование гибели ребенка из-за воспламенения бочки

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В ходе тушения пожара сотрудниками пожарно-спасательной части под руководством обвиняемого из гаража извлечена металлическая бочка с легковоспламеняющимся веществом. После ликвидации пожара указанная бочка вследствие неисполнения обвиняемым своих служебных обязанностей оставлена на улице без присмотра и приятия мер к недопущению ее возгорания и обеспечения пожарной безопасности.

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