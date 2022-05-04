В Башкирии завершено расследование гибели ребенка из-за воспламенения бочки

В августе 2021 года обвиняемый вместе с подчиненными прибыл на место происшествия. При тушении возгорания в гараже была обнаружена бочка с легковоспламеняющимся веществом, которую впоследствии пожарные оставили на улице без присмотра. В тот же день бочка воспламенилась, в этот момент рядом находились дети 6 и 7 лет. Малыши получили ожоги 90% и 50% тела соответственно. Пострадавших госпитализировали, спустя шесть дней младший ребенок погиб. Второму причинен тяжкий вред здоровью.