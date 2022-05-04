В Уфе прошел противопожарный рейд среди неблагополучных семей

Представители Центра общественной безопасности, ресурсного центра и отдела профилактики пожаров прошлись по частным домам нагорной части Ленинского района.
В центре внимания были жители, состоящие на учете, а также находящихся в сложной жизненной ситуации, в том числе одинокие пенсионеры. Специалисты провели с людьми инструктажи о правилах обращения с огнем.
Многие дома в данном районе деревянные, в некоторых живут по нескольку семей. Людям в том числе напомнили о введении в республике особого противопожарного режима, нарушение которого влечет за собой штрафные санкции.