В Башкортостане продолжают наполнять гильзу памяти

В республике проходит акция, посвящённая легендарному генералу Минигали Шаймуратову и его 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В районах и городах в каски собирают землю с мемориалов героям Великой Отечественной. После её помещают в единую гильзу, которую заложат в основание памятника комдиву Шаймуратову на Советской площади. Регион поделили на зоны, куда и везут каски с ценным грузом из соседних населённых пунктов. Одна из таких точек была в Мелеузе.

Перед обелиском на братской могиле участников Великой Отечественной преклоняют колено независимо от ранга. Для ишимбайцев здесь едва ли не священное место. Ветеран боевых действий вместе с юнармейцем голыми руками в каску набирают землю. Её заложат в Уфе в основании памятника комдиву Минигали Шаймуратову.

Это один из первых обелисков, установленных в память о солдатах, для нас это святое место. Ильдус Хубутдинов, председатель Ишимбайского отделения Российского союза ветеранов Афганистана

Землю у мемориалов подвигам солдат собирают в каждом районе республики. Они в свою очередь поделены на зоны, в которых условный порох уже пересыпают в гильзу. В Мелеуз привезли каски из Стерлитамака, Кумертау, Салавата, Фёдоровского, Мелеузовского, Ишимбайского и Куюргазинского районов. В память о 112-й Башкирской кавалерийской дивизии участвуют конники, среди них – внук одного из шаймуратовцев.

Для меня и моей семьи это очень важно, потому что мой дед служил в рядах 112-й Башкавдивизии. Он в погиб в Ростовской области, в хуторе Дееве. Урал Муртазин, реконструктор, заслуженный артист Республики Башкортостан