В Башкирии расширяют площади посева льна

В этом году аграрии республики расширяют площади посева льна. 75 тысяч гектаров, что на 15 тысяч больше чем в прошлом году. Культура пользуется спросом за рубежом. И если раньше это были западные страны, то теперь основные покупатели на востоке. С начала года Китай закупил более 1700 тонн масличной культуры из республики.

Трактор идет по строго заданному маршруту. Отклониться даже на 10 см невозможно. Система навигации внутри кабины помогает механизатору не сбиться с границы посевных линий. Все отражается на мониторе. Этот посевной комплекс и трактор отечественного производства в хозяйстве новые. Они существенно облегчают работу аграриям.

В бункер помещается 5 тонн семян. Это не единственная обновка в хозяйстве. Погрузчик иностранного производства приобрели до введения санкций. Новый агрегат в помощь посевному комплексу также сокращает время загрузки удобрений и семян. Немного вмешались в посевную кампанию дожди. Но сейчас погода благоволит. И сев льна здесь намерены завершить в течение 5 дней.

А вот в хозяйстве «Башкирская житница» в этом году впервые сеют сахарную свеклу. 250 гектаров. В помощь новая российская сеялка, а вот трактор – китайского производства. Так сказать, проходит обкатку.