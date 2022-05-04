В Уфу прибыли еще три круизных трехпалубных теплохода

По реке Белой в столицу республики прибыли еще три круизных трехпалубных теплохода. Это «Николай Некрасов», «Александр Бенуа» и «Северная сказка». На каждом порядка 130 туристов на борту.

С учетом пришвартовавшегося вчера к столичной гавани «Александра Пушкина» одновременно у набережной стояло сразу 4 экскурсионных судна. Явление по-настоящему редкое, увидеть такое можно раз в год. Сейчас река полноводная, поэтому глубина позволяет таким кораблям передвигаться по Белой. К слову, на причале был настоящий ажиотаж из числа местных жителей, устраивавших фотосессии. Большой интерес башкирская столица вызвала и у участников круиза. Многие признавались, что специально выбирали тур именно в это время, чтобы посмотреть на города республики.

Для гостей туроператоры подготовили обширную культурно-развлекательную программу, в том числе мастер-классы по войлоку, национальным танцам, игре на традиционных инструментах, а также обзорные экскурсии. У гостей была возможность познакомиться с уникальным городом, где сочетаются историческое наследие предков и современные тенденции крупного мегаполиса. К слову, завтра в столицу Башкортостана прибудет теплоход «Русь великая», который пробудет в городе до вечера 6 мая. Планируется, что круизные суда будут заходить в Уфу до середины июня.