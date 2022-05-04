В Уфе юные фигуристы завершили сезон открытым турниром города

Конкуренцию башкирским спортсменам составили гости из Тольятти. Об успехах представителей региона на первенствах Приволжского федерального округа и всероссийских соревнованиях, а также о формировании сборной республики в нашем сюжете.

Покорил судей и рассмешил своего тренера. Победитель соревнований Макар Зимов откатал свою произвольную программу чисто, за что и получил золотую медаль. Но вместо заявленного флипа выполнил риттбергер. После выхода со льда спортсмен объяснил, почему так получилось.

Научился делать прыжок, который еще не умел, и вместо него сделал старый. Я всю разминку делал его и можно было прыгнуть. А в итоге сделал другой прыжок. Макар Зимов, победитель соревнований

Этим турниром башкирские фигуристы завершили соревновательный сезон. Всего в Уфу приехали более 150 участников. Конкуренцию хозяевам льда составили спортсмены восьми отделений фигурного катания из разных городов республики, а также гости из Тольятти.

Прошедший сезон получился успешным для башкирских фигуристов. Представители региона занимали призовые места на первенстве Приволжского федерального округа и на всероссийских соревнованиях. Большинство воспитанников спортшколы выполнили юношеские разряды. Все получилось и у 9-летней Анастасии Григорьевой. Фигуристка осталась довольна и прокатом и сезоном.

Была задача сделать программу чисто и откатать ее от души. Анастасия Григорьева, участница соревнований

Лаки Горшкова из Уфы стала только восьмой в своей возрастной категории. Кстати, имя юной фигуристке родители выбрали неслучайно. В переводе с английского оно означает «удачливая», и спортсменка знает: все главные победы у нее еще впереди.

Когда была маленькая, мама мне говорила, что я каталась, как пингвин, у меня получилось вращение комбинированное и боковушка с грибком. Лаки Горшкова, участница соревнований