В Уфе юные фигуристы завершили сезон открытым турниром города

Конкуренцию башкирским спортсменам составили гости из Тольятти. Об успехах представителей региона на первенствах Приволжского федерального округа и всероссийских соревнованиях, а также о формировании сборной республики в нашем сюжете.
Покорил судей и рассмешил своего тренера. Победитель соревнований Макар Зимов откатал свою произвольную программу чисто, за что и получил золотую медаль. Но вместо заявленного флипа выполнил риттбергер. После выхода со льда спортсмен объяснил, почему так получилось.
Этим турниром башкирские фигуристы завершили соревновательный сезон. Всего в Уфу приехали более 150 участников. Конкуренцию хозяевам льда составили спортсмены восьми отделений фигурного катания из разных городов республики, а также гости из Тольятти.
Прошедший сезон получился успешным для башкирских фигуристов. Представители региона занимали призовые места на первенстве Приволжского федерального округа и на всероссийских соревнованиях. Большинство воспитанников спортшколы выполнили юношеские разряды. Все получилось и у 9-летней Анастасии Григорьевой. Фигуристка осталась довольна и прокатом и сезоном.
Лаки Горшкова из Уфы стала только восьмой в своей возрастной категории. Кстати, имя юной фигуристке родители выбрали неслучайно. В переводе с английского оно означает «удачливая», и спортсменка знает: все главные победы у нее еще впереди.
Результаты открытого городского турнира не влияли на состав сборной республики. Он был сформирован ранее по итогам ряда других соревнований. Здесь же ребята могли обкатать свою программу или впервые продемонстрировать новую.