Доверчивая жительница Башкирии перевела мошенникам более 3 млн рублей

25-летняя жительница Бирского района обратилась в полицию и рассказала о том, что ее мама перевела телефонным мошенникам более трех миллионов рублей. Детали инцидента сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - Доверчивая жительница Башкирии перевела мошенникам более 3 млн рублей

На телефон 57-летней женщины поступил звонок. Звонившие представились сотрудниками Департамента, созданного для борьбы с мошенниками, и заявили о том, что заметили на ее банковском счете подозрительную активность.

Сотрудники вымышленного «Департамента» предложили оформить кредит и перевести полученные деньги на «безопасные» счета. Женщина поддалась убеждениям, оформила кредит на сумму более 3 000 000 рублей, а затем отправила деньги на 10 различных счетов.

пресс-служба МВД по РБ

После этого женщина позвонила своей дочери и рассказала обо всем. Девушка поняла, что ее маму обманули, и обратилась в полицию.

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