Доверчивая жительница Башкирии перевела мошенникам более 3 млн рублей

25-летняя жительница Бирского района обратилась в полицию и рассказала о том, что ее мама перевела телефонным мошенникам более трех миллионов рублей. Детали инцидента сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
На телефон 57-летней женщины поступил звонок. Звонившие представились сотрудниками Департамента, созданного для борьбы с мошенниками, и заявили о том, что заметили на ее банковском счете подозрительную активность.
После этого женщина позвонила своей дочери и рассказала обо всем. Девушка поняла, что ее маму обманули, и обратилась в полицию.