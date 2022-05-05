Доверчивая жительница Башкирии перевела мошенникам более 3 млн рублей

25-летняя жительница Бирского района обратилась в полицию и рассказала о том, что ее мама перевела телефонным мошенникам более трех миллионов рублей. Детали инцидента сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

На телефон 57-летней женщины поступил звонок. Звонившие представились сотрудниками Департамента, созданного для борьбы с мошенниками, и заявили о том, что заметили на ее банковском счете подозрительную активность.

Сотрудники вымышленного «Департамента» предложили оформить кредит и перевести полученные деньги на «безопасные» счета. Женщина поддалась убеждениям, оформила кредит на сумму более 3 000 000 рублей, а затем отправила деньги на 10 различных счетов. пресс-служба МВД по РБ