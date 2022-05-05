В Башкирии в страшном пожаре погибли двое мужчин и пострадала женщина

Накануне в Благовещенском районе произошел крупный пожар, унесший жизни двоих мужчин. Детали произошедшего рассказали в пресс-службе ГК Башкирии по ЧС.

Трагедия произошла поздним вечером третьего мая в селе Бедеева Поляна. На улице Коммунистической вспыхнул жилой дом. На место ЧП направились экстренные службы.

В результате трагедии погибли двое мужчин 47 и 70 лет. Также в пожаре пострадала 71-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу с термическими ожогами.