В Башкирии завершили расследование уголовного дела по факту гибели ребенка от взрыва баллона

В ходе тушения пожара, сотрудниками пожарно-спасательной части под руководством обвиняемого из гаража извлечена металлическая бочка с легковоспламеняющимся веществом. После ликвидации пожара указанная бочка, вследствие неисполнения обвиняемым своих служебных обязанностей, в нарушение Федерального «О пожарной безопасности», оставлена на улице без присмотра и приятия мер к недопущению ее возгорания и обеспечения пожарной безопасности. Вечером того же дня произошло возгорание содержимого в бочке легковоспламеняющегося вещества и находившиеся рядом двое детей 6 и 7 лет получили термические ожоги 90 % и 50 % поверхности тела, после чего были госпитализированы. Спустя 6 дней 6-летний ребенок с термическим ожогом 90 % поверхности тела скончался в больнице, второму ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

пресс-служба СУ СКР по РБ