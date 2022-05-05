В Башкирии завершили расследование уголовного дела по факту гибели ребенка от взрыва баллона
В прошлом году в Хайбуллинском районе Башкирии в результате взрыва баллона погиб 6-летний мальчик. Следственный обвиняет в произошедшем начальника караула пожарно-спасательной части МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
Трагедия произошла 17 августа прошлого года в селе Акъяр. В тот день обвиняемый и его подчиненные прибыли на ликвидацию пожара в гаражный массив.
В ходе тушения пожара, сотрудниками пожарно-спасательной части под руководством обвиняемого из гаража извлечена металлическая бочка с легковоспламеняющимся веществом. После ликвидации пожара указанная бочка, вследствие неисполнения обвиняемым своих служебных обязанностей, в нарушение Федерального «О пожарной безопасности», оставлена на улице без присмотра и приятия мер к недопущению ее возгорания и обеспечения пожарной безопасности. Вечером того же дня произошло возгорание содержимого в бочке легковоспламеняющегося вещества и находившиеся рядом двое детей 6 и 7 лет получили термические ожоги 90 % и 50 % поверхности тела, после чего были госпитализированы. Спустя 6 дней 6-летний ребенок с термическим ожогом 90 % поверхности тела скончался в больнице, второму ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Свою вину обвиняемый не признал. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению, в адрес главы администрации Хайбуллинского района и главы Акъярского сельсовета с целью принятия мер к своевременному демонтажу незаконно размещенных гаражей на территории сельсовета и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.