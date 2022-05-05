Житель Башкирии перевел мошенникам 900 тысяч рублей, взятые в кредит

35-летний житель Зианчуринского района Башкирии обратился в местной отделение полиции и рассказал, что перевел аферистам 900 тысяч рублей, взятые в кредит. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.
Мужчина рассказал, что на его телефон поступил звонок якобы от сотрудников Центробанка, которые сообщили ему о том, что злоумышленники хотят похитить с банковского счета все имеющиеся денежные средства.
Спустя три дня мужчина понял, что перевел деньги мошенникам. Он сразу же поспешил обратиться в полицию.