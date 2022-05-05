В Башкирии мужчина напал на кассира офиса микрозаймов и угрожал ей расправой

В Белорецком районе Башкирии мужчина напал на кассира офиса микрозаймов. Детали случившегося рассказали в пресс-службе Росгвардии республики.

Инцидент произошел второго мая. В офис микрозаймов ворвался неизвестный мужчина и начал распылять кассиру в лицо перекись водорода, после чего начал требовать деньги, угрожая расправой. К счастью, женщине удалось вырваться. С места преступления злоумышленник скрылся.