В Уфе пятиэтажку атаковали мыши

Накануне, 4 мая, на странице Главы Башкирии появилась жалоба от жителя пятиэтажки в Уфе. Мужчина рассказал, что дом атаковали мыши.

В центр проблемы попал дом №122 по проспекту Октября. Уфимец сообщил, что каждый день грызунов становится всё больше. Они портят продукты, остатки их жизнедеятельности находят всё больше жильцов. Жалоба в ЖЭУ результатов не дала.