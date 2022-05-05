Жительница Башкирии обманывала мужчин на деньги, присылая фото с «мёртвой» бабушкой

В Красноярском крае было завершено расследование 67 эпизодов мошенничества. В преступлении обвинили 22-летнюю жительницу Башкирии.

По версии следствия, девушка знакомилась в интернете с мужчинами. В процессе общения она рассказывала, что недавно потеряла бабушку. Под предлогом оплаты ритуальных услуг, она просила новых знакомых одолжить ей деньги. Для того, чтобы убедить в смерти бабушки, девушка отправляла мужчинам свои фотографии на фоне человека, укрытого простынёй.

Оказалось, фото действительно были сделаны с бабушкой. Правда пенсионерка находится в здравии, а в момент съемки просто спала. К слову, девушка обещала мужчинам вернуть деньги, поэтому онлайн-друзья щедро оказывали помощь юной аферистке.

Жертвами мошенницы стали 67 мужчин из разных уголков России. Один из знакомых девушки – 28-летний житель Татарстана – совершил 56 переводов на общую сумму более 417 тысяч рублей. Общая стоимость ущерба оценивается в 1,2 млн рублей. Результаты расследования направлены в суд.