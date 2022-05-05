В Башкирии подростки перевернулись на болотоходе

Накануне, 4 мая, в селе Сафарово произошло крупное ДТП. Авария зафиксирована напротив дома №185 по улице Центральной.

Фото №1 - В Башкирии подростки перевернулись на болотоходе

Как сообщает ИА «Башинформ», 16-летний подросток находился за рулём самоходной машины без госномеров. Водительского удостоверения у мальчика не было. Кататься на болотоходе подросток взял трёх подруг. В один момент ребята перевернулись на машине и слетели в кювет.

Все четверо получили различные травмы. У двух девочек диагностированы сотрясения головного мозга. Им потребовалась госпитализация.

Выяснилось, что машину мальчик взял без ведома родителей. Сам транспорт был приобретен недавно. Другие обстоятельства случившегося выясняются.

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