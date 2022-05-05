В Башкирии подростки перевернулись на болотоходе

Как сообщает ИА «Башинформ», 16-летний подросток находился за рулём самоходной машины без госномеров. Водительского удостоверения у мальчика не было. Кататься на болотоходе подросток взял трёх подруг. В один момент ребята перевернулись на машине и слетели в кювет.