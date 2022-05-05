Национальный оркестр Башкирии принял участие в фестивале «Струны Сибири»

Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана  принял участие в V Международном фестивале оркестров народных инструментов «Струны Сибири». Он состоялся в Новосибирске.

Особую атмосферу создали коллективы из Уфы и Бурятии, между которыми состоялся баттл не только в творческих способностях, но и красочных костюмах. Музыканты из Башкортостана исполнили Фантазию для солирующего курая с оркестром Мурада Ахметова. Солист – лауреат международных конкурсов Арслан Умурзаков.

Что приятно, курай захватывает, удивляет и поглощает. Как и были мои мысли, то есть тембр курая, он настолько удивителен, что он не может никого оставить равнодушным. Моя главная задача была, чтобы оркестр аккомпанировал, и Арслан звучал.

Линар Давлетбаев, художественный руководитель Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан

Музыканты Национального оркестра народных инструментов Башкортостана посетили Новосибирский областной колледж культуры и искусств, куда их пригласили после выступления. Как рассказали новосибирцы, их впечатлили народные башкирские музыкальные инструменты и они захотели узнать о них подробнее.

То, что мы сегодня увидели, говорит о том, что мы не ошиблись в выборе. Потому что на самом деле это уникальные инструменты, уникальные исполнители и уникальная музыка. И вот достаточно много преподавателей было на общении творческом, и я думаю, что достаточно много новых произведений появится в репертуаре, основанной на традиционной музыке Башкортостана.   

Андрей Липихин, директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств
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