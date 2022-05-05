Национальный оркестр Башкирии принял участие в фестивале «Струны Сибири»

Национальный оркестр народных инструментов
Башкортостана принял участие в V Международном
фестивале оркестров народных инструментов «Струны Сибири». Он состоялся в
Новосибирске.
Особую атмосферу создали коллективы из Уфы и
Бурятии, между которыми состоялся баттл не только в творческих способностях, но
и красочных костюмах. Музыканты из Башкортостана исполнили Фантазию для
солирующего курая с оркестром Мурада Ахметова. Солист – лауреат международных
конкурсов Арслан Умурзаков.
Что
приятно, курай захватывает, удивляет и поглощает. Как и были мои мысли, то есть
тембр курая, он настолько удивителен, что он не может никого оставить
равнодушным. Моя главная задача была, чтобы оркестр аккомпанировал, и Арслан
звучал.Линар Давлетбаев, художественный руководитель Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан
Музыканты Национального оркестра народных
инструментов Башкортостана посетили Новосибирский областной колледж культуры и
искусств, куда их пригласили после выступления. Как рассказали новосибирцы, их
впечатлили народные башкирские музыкальные инструменты и они захотели узнать о
них подробнее.
То,
что мы сегодня увидели, говорит о том, что мы не ошиблись в выборе. Потому что
на самом деле это уникальные инструменты, уникальные исполнители и уникальная
музыка. И вот достаточно много преподавателей было на общении творческом, и я
думаю, что достаточно много новых произведений появится в репертуаре,
основанной на традиционной музыке Башкортостана. Андрей Липихин, директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств