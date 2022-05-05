Национальный оркестр Башкирии принял участие в фестивале «Струны Сибири»

То, что мы сегодня увидели, говорит о том, что мы не ошиблись в выборе. Потому что на самом деле это уникальные инструменты, уникальные исполнители и уникальная музыка. И вот достаточно много преподавателей было на общении творческом, и я думаю, что достаточно много новых произведений появится в репертуаре, основанной на традиционной музыке Башкортостана.

Андрей Липихин, директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств