Коммунисты Башкирии отправили вторую партию гумпомощи для жителей Донбасса

Примерно полторы тонны груза и 125 тысяч рублей в денежном эквиваленте. Сегодня на Донбасс отправилась вторая партия гуманитарной помощи, сформированная башкирским республиканским отделением коммунистической партии Российской Федерации.
В коробках – продукты питания, вещи первой необходимости, лекарства и не только. Помогли активисты рескомаКПРФ, сторонники партии, депутаты башкирского парламента и просто добровольцы. Отдельно коммунисты отметили ветерана труда Рината Янгуразова, Мужчина пожертвовал 165 тысяч рублей на приобретение медикаментов.