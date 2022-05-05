Коммунисты Башкирии отправили вторую партию гумпомощи для жителей Донбасса

Примерно полторы тонны груза и 125 тысяч рублей в денежном эквиваленте. Сегодня на Донбасс отправилась вторая партия гуманитарной помощи, сформированная башкирским республиканским отделением коммунистической партии Российской Федерации.

В коробках – продукты питания, вещи первой необходимости, лекарства и не только. Помогли активисты рескомаКПРФ, сторонники партии, депутаты башкирского парламента и просто добровольцы. Отдельно коммунисты отметили ветерана труда Рината Янгуразова, Мужчина пожертвовал 165 тысяч рублей на приобретение медикаментов.

Хотел бы отметить тех людей, которые бескорыстно собрали и принесли, чтобы передать это нашим товарищам. Этот груз пойдет в Ульяновск и по Приволжскому федеральному округу, от КПРФ пойдет большой конвой.

Юнир Кутлугужин, руководитель Башкирского республиканского отделения
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