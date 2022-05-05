Коммунисты Башкирии отправили вторую партию гумпомощи для жителей Донбасса

Хотел бы отметить тех людей, которые бескорыстно собрали и принесли, чтобы передать это нашим товарищам. Этот груз пойдет в Ульяновск и по Приволжскому федеральному округу, от КПРФ пойдет большой конвой.

Юнир Кутлугужин, руководитель Башкирского республиканского отделения