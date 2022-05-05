В Уфе депутат напал на журналиста во время съемок сюжета

Депутат избил журналиста во время съемок сюжета и переехал на автомобиле человека. Причиной стала семейная драма народного избранника. Его бывшая жена и зять обратились в СМИ за помощью, но в итоге помощь потребовалась самому журналисту.

Вместо ответов на поставленные вопросы депутат и член партии ЛДПР решил показать поставленный удар на журналисте Тимуре Давлетове. Во время съемок сюжета про семейную драму народного избранника репортер хотел взять у него интервью как у другой стороны конфликта, но невольно сам попал под горячую руку политика. Депутат выхватил у журналиста телефон и удалился в свой пикап, надеясь стереть собранный на него материал.

Я сел в его машину. Говорю: «Поехали в полицию, но телефон мне отдайте, я заявление на вас напишу». И просто получаю удар в левую часть, получаю удар в правую часть, получаю удар по голове. Уже не помню, как кубарем выкатился из машины. Он думал, что удалил все эти видео, но не знал, что на телефоне они сохраняются. Тимур Давлетов, тележурналист

За избитого журналиста вступился прохожий. Но Арсений Камалов, так зовут депутата городского поселения Благовещенска, решил переехать заступника на своем пикапе с прицепом.

Пострадавшему оказали помощь прибывшие на место медики. На Камалова были написаны заявления, теперь в этой истории разбираются полицейские.

Началась история с конфликта супругов. Бывшая жена народного избранника Камалова обратилась в СМИ якобы из-за постоянных побоев и угроз со стороны экс-супруга. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан

Угрозы, оскорбления с его стороны. Он меня ударил в процессе развода, мы решали вопрос по продаже квартиры, мне пришлось с ним встретиться на квартире. После того, как он услышал, что я с ним не буду жить больше, погнался с кулаками. Пока я открывала дверь, он нанес удары и повредил грудную клетку. Дилара Камалова, бывшая супруга Арсения Камалова

Досталось не только Диларе, но и ее отцу. Фарит Фазуллин до сих пор не может оклематься от сильнейшего стресса, который испытал накануне. На пенсионера также поднял руку бывший зять. Как рассказывает Фарит, бил его бывший родственник и по голове, и по телу.

Был удар в лицо, после чего я упал. Следующий ногой в голову, тут такое шоковое состояние, началось избиение. Я написал в заявлении, что был один удар в голову, но свидетели говорят, что несколько раз, потому что я не соображал уже. Фарит Фазуллин, бывший зять Арсения Камалова

Фарит, как и его дочь, написали заявление в полицию. Чтобы не быть голословными, прикрепили показания свидетелей, которые видели весь инцидент.

Спрашиваем: «В чем проблема?». Этот здоровый бугай говорит: «Не лезьте, это семейное». Я говорю: «Как не лезть, вы на моих глазах ударили пожилого человека!». Он всякими оскорбительными словами кидался в него, тот мужчина попросил вызвать скорую. Яна Каримова, очевидец

Сам же народный избранник утверждает, что пенсионер на него напал первым и даже умудрился нанести депутату травмы. А полез в драку с тестем якобы в состоянии аффекта, ведь драться для народного избранника, видимо, дело уже привычное.

Он ударил первый. Я отталкивал его. – Вы его не били? – Нет. – По лицу не били? – Может, в состоянии аффекта, я не помню. – А ногой били? – Я не помню. Вы всё помните, когда деретесь? Арсений Камалов, член партии ЛДПР, депутат городского поселения г. Благовещенска