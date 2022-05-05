В Уфе депутат напал на журналиста во время съемок сюжета

Депутат избил журналиста во время съемок сюжета и переехал на автомобиле человека. Причиной стала семейная драма народного избранника. Его бывшая жена и зять обратились в СМИ за помощью, но в итоге помощь потребовалась самому журналисту.
Вместо ответов на поставленные вопросы депутат и член партии ЛДПР решил показать поставленный удар на журналисте Тимуре Давлетове. Во время съемок сюжета про семейную драму народного избранника репортер хотел взять у него интервью как у другой стороны конфликта, но невольно сам попал под горячую руку политика. Депутат выхватил у журналиста телефон и удалился в свой пикап, надеясь стереть собранный на него материал.
За избитого журналиста вступился прохожий. Но Арсений Камалов, так зовут депутата городского поселения Благовещенска, решил переехать заступника на своем пикапе с прицепом.
Пострадавшему оказали помощь прибывшие на место медики. На Камалова были написаны заявления, теперь в этой истории разбираются полицейские.
Досталось не только Диларе, но и ее отцу. Фарит Фазуллин до сих пор не может оклематься от сильнейшего стресса, который испытал накануне. На пенсионера также поднял руку бывший зять. Как рассказывает Фарит, бил его бывший родственник и по голове, и по телу.
Фарит, как и его дочь, написали заявление в полицию. Чтобы не быть голословными, прикрепили показания свидетелей, которые видели весь инцидент.
Сам же народный избранник утверждает, что пенсионер на него напал первым и даже умудрился нанести депутату травмы. А полез в драку с тестем якобы в состоянии аффекта, ведь драться для народного избранника, видимо, дело уже привычное.
Региональный Следком организовал доследственную проверку в отношении пока еще депутата Камалова. Сегодня пострадавший от рук политика тележурналист прошел судебную медицинскую экспертизу.