В Уфе стартовал мемориал по боксу Мусы Гареева

Турнир по боксу памяти дважды Героя Советского Союза в этом году организован уже в 43-й раз. Он начал проводиться еще при жизни прославленного летчика. Традиционно в турнире участвуют молодые боксеры. В этом году их собралось более ста.
В этом году в Уфе собрались гости из четырех регионов страны: Ульяновской, Астраханской, Челябинской и Курганской областей. Башкирский бокс представляют воспитанники школы бокса имени Николая Валуева, а также боксеры из Белебея, Туймазов и Баймака. Турнир завершится 8 мая. В этот день пройдут финальные бои и торжественное закрытие турнира.