В Уфе стартовал мемориал по боксу Мусы Гареева

Очень важно и значимо для нас, что из других регионов к нам приезжают. Мы будем это увеличивать и улучшать. Будем добиваться, чтобы в следующем году было больше 200 спортсменов.

Ирик Мухамедьяров, и. о. председателя Федерации бокса Республики Башкортостан