В Уфе стартовал мемориал по боксу Мусы Гареева

Турнир по боксу памяти дважды Героя Советского Союза в этом году организован уже в 43-й раз. Он начал проводиться еще при жизни прославленного летчика. Традиционно в турнире участвуют молодые боксеры. В этом году их собралось более ста.

Очень важно и значимо для нас, что из других регионов к нам приезжают. Мы будем это увеличивать и улучшать. Будем добиваться, чтобы в следующем году было больше 200 спортсменов.

Ирик Мухамедьяров, и. о. председателя Федерации бокса Республики Башкортостан

В этом году в Уфе собрались гости из четырех регионов страны: Ульяновской, Астраханской, Челябинской и Курганской областей. Башкирский бокс представляют воспитанники школы бокса имени Николая Валуева, а также боксеры из Белебея, Туймазов и Баймака. Турнир завершится 8 мая. В этот день пройдут финальные бои и торжественное закрытие турнира.

Муса Гареев сам всегда присутствовал на турнире. Просматривал бои. Финалы всегда проводили 9 мая, он всегда приглашал двух героев Советского Союза.

Марат Галлямов, председатель тренерского совета Федерации бокса Республики Башкортостан
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