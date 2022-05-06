В Башкирии с железной дороги сошли цистерны

В Башкирии зафиксировано дорожно-транспортное происшествие на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Возле станции Шингак-Куль в Чишминском районе с рельсов сошли семь цистерн и вагон. Повредилось около 100 метров покрытия.
Из-за аварии произошла задержка пассажирских поездов. Несколько пригородных поездов пришлось отменить. Информацию по отмененным рейсам можно уточнить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).