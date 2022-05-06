В Башкирии пожар оставил многодетную семью без дома

В огне пострадала 53-летняя женщина из первой квартиры. От госпитализации она отказалась. Во второй квартире проживает большая семья с пятью детьми. Самому младшему ребёнку всего лишь год. Пострадавших среди них нет. Сейчас жильцы дома разместились у родственников.