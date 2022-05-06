В Башкирии пожар оставил многодетную семью без дома

Накануне, 5 мая, в Башкирии произошёл крупный пожар, который оставил без крыши над головой многодетную семью.
Инцидент зафиксирован в селе Ишмухаметово Баймакского района. На улице Салавата Юлаева огнём охватило жилой бревенчатый двухквартирный дом. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
В огне пострадала 53-летняя женщина из первой квартиры. От госпитализации она отказалась. Во второй квартире проживает большая семья с пятью детьми. Самому младшему ребёнку всего лишь год. Пострадавших среди них нет. Сейчас жильцы дома разместились у родственников.
Причину возгорания предстоит выяснить.
Фото: МЧС по РБ.