В Уфе росгвардеец помог ребёнку, который попал в ДТП

4 мая в Уфе произошла крупная авария. В ДТП пострадал маленький ребёнок. На помощь девочек пришёл росгвардеец.

Напомним, инцидент произошёл на Затонском шоссе. 29-летняя девушка двигалась в сторону села Михайловка на «Рено Сандеро». В один момент она допустила столкновение с «Шевроле Авео». Машину отбросило на ограждение.

В салоне автомобиля находилась 5-летняя пассажирка. В числе других очевидцев на помощь пострадавшим бросился росгвардеец. Он оказал первую помощь девочке до приезда скорой помощи, а после госпитализации ребёнка вернулся на службу.