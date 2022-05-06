В Уфе растет число инфицированных клещевым боррелиозом

Так, по состоянию на 6 мая, в медицинские учреждения Уфы обратились уже 137 человек с жалобами на клещей. Среди пациентов 59 – дети. В целом по Башкирии с укусами клещей в больницу обратились 765 человек, среди которых 294 – дети.