В Уфе растет число инфицированных клещевым боррелиозом

Роспотребнадзор Башкирии ведёт статистику обращений с жалобами на укусы клещей.
Так, по состоянию на 6 мая, в медицинские учреждения Уфы обратились уже 137 человек с жалобами на клещей. Среди пациентов 59 – дети. В целом по Башкирии с укусами клещей в больницу обратились 765 человек, среди которых 294 – дети.
По результатам исследования клещей, инфицированность клещевым энцефалитом составила 0,4%, а клещевым боррелиозом – 14,7%. Это существенно выше средних многолетних значений.
Инфекция поражает сердце, нервную систему, кожу и суставы, способна привести к инвалидности. В настоящее время более 90% парковых и лесных зон Уфы обработано от клещей, продолжается вакцинация.