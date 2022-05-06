Житель Башкирии угрожал ружьём молодым искателям металла

В полицию Гафурийского района обратился 24-летний парень. Он заявил, что его друзьям неизвестный мужчина угрожал оружием.

Оказалось, четверо друзей выехали на заброшенное поле недалеко от бывшей машинно-тракторной станции. Они искали ценный лом с помощью металлоискателя. Парней заметил 34-летний житель деревни Мендим, который решил прогнать компанию с помощью ружья. Сначала он в грубой форме потребовал, чтобы парни покинули территорию, а после выстрелили по колёсам их машины.

Мужчина был задержан. У него изъяли три зарегистрированных ружья и патроны. Обвиняемый сознался в содеянном, однако отметил, что на спусковой крючок нажал случайно. Теперь ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.