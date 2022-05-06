Следователи начали проверку по факту нападения на журналиста в Уфе

Органами Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту нападения 37-летнего жителя Уфимского района на журналиста и причинения побоев пожилому мужчине. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс проверочных мероприятий. В отношении обоих потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки действиям мужчины по обоим фактам применения насилия будет дана правовая оценка.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан по взаимодействию со СМИ