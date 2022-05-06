Следователи начали проверку по факту нападения на журналиста в Уфе
Избиением
журналиста в Уфе занялся Следственный комитет. Инцидент произошёл на этой
неделе, 3 мая, во время съемок сюжета про семейную драму народного избранника.
Бывшая
жена депутата Камалова обратилась в СМИ якобы из-за постоянных побоев и угроз
со стороны экс-супруга. Репортер хотел взять у него интервью как у другой
стороны конфликта, но невольно сам попал под горячую руку политика. Мужчина
выхватил у журналиста телефон и удалился в свой пикап в надежде стереть
собранный на него материал.
Органами Следственного комитета проводится
доследственная проверка по факту нападения 37-летнего жителя Уфимского района
на журналиста и причинения побоев пожилому мужчине. В настоящее время
следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс проверочных
мероприятий. В отношении обоих потерпевших назначены судебно-медицинские
экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства
произошедшего. В ходе проверки действиям мужчины по обоим фактам применения
насилия будет дана правовая оценка.
Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан по взаимодействию со СМИ
Сюжет
корреспондента телеканала БСТ, во время съемок которого произошел инцидент,
можно посмотреть здесь.