В Уфе прошёл первый командный чемпионат по полицейскому многоборью

В Уфе прошёл первый командный чемпионат Республики Башкортостан по полицейскому многоборью среди территориальных органов внутренних дел, который был посвящен 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. За призовые места боролись 18 команд.
В течение дня участники соревновались в стрельбе из боевого оружия, плавании, комплексном силовом упражнении, легкоатлетической эстафете и в комбинированной эстафете, которая стала самой зрелищной частью всего турнира. Победа в общекомандном зачёте досталась коллективу из Октябрьского.
Также в рамках соревнований прошли показательные выступления тактических действий по захвату вооруженных преступников силами сотрудников отряда специального назначения ГРОМ. Демонстрировались действия личного состава отряда по нейтрализации противника и десантирования с высоты 15 метров с вертолёта.