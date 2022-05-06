В Уфе прошёл первый командный чемпионат по полицейскому многоборью

В Уфе прошёл первый командный чемпионат Республики Башкортостан по полицейскому многоборью среди территориальных органов внутренних дел, который был посвящен 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. За призовые места боролись 18 команд.

В течение дня участники соревновались в стрельбе из боевого оружия, плавании, комплексном силовом упражнении, легкоатлетической эстафете и в комбинированной эстафете, которая стала самой зрелищной частью всего турнира. Победа в общекомандном зачёте досталась коллективу из Октябрьского.

Сложность вызвала комбинированная эстафета, где была важна быстрота, ловкость, обдуманность действий. В экстремально сжатые сроки нужно было пробежать дистанцию. Айдар Тухбатуллин, заместитель начальника отдела МВД России по г. Октябрьскому

Также в рамках соревнований прошли показательные выступления тактических действий по захвату вооруженных преступников силами сотрудников отряда специального назначения ГРОМ. Демонстрировались действия личного состава отряда по нейтрализации противника и десантирования с высоты 15 метров с вертолёта.