Индекс промпроизводства в Башкирии почти вдвое превысил российский уровень

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Он сообщил, что по итогам января-марта 2022 года индекс промпроизводства в Башкортостане составил 110,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. При этом в целом по России этот показатель составил 105,9 процента.