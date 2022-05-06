Индекс промпроизводства в Башкирии почти вдвое превысил российский уровень

Сегодня  в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Он сообщил, что по итогам января-марта 2022 года индекс промпроизводства в Башкортостане составил 110,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. При этом в целом по России этот показатель составил 105,9 процента.

Увеличение объемов продемонстрировали все четыре промышленных сектора экономики: сырьевой, обрабатывающие производства, энергетический, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений. Участники совещания также обсудили ход ремонта автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Фото №1 - Индекс промпроизводства в Башкирии почти вдвое превысил российский уровень

Работы идут по плану, мы находимся в стадии активного ямочного ремонта и начали полный ремонт в рамках содержания дорожного покрытия. Ямочный ремонт планируем закончить 15 июня.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
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