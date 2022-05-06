В УГАТУ разработали установку для самолётов будущего

Некрупное с виду устройство – большой шаг к переходу с топлива на электричество. Стартер-генератор специалисты создали по заказу ОДК для нового пассажирского самолёта.

До того, как это оборудование станет частью самолётов, пройдут месяцы. Здесь компьютерные расчёты подтверждают или опровергают на практике. Стартер-генератор, созданный учеными УГАТУ совместно с малым авиационным предприятиям, – это, как сейчас говорят, перспективная разработка.

В самолётах используют топливные двигатели, а разработка башкирских учёных – это шаг в сторону гибридной установки, то есть совмещения электричества и топлива, если заглянуть ещё дальше, то и вовсе к полностью электрической авиамашине.

Но зачем заменять то, что и так хорошо работает? Переход на электрические или гибридные самолёты позволит снизить количество выбросов в атмосферу, они намного тише и позволят уже в ближайшие 5 лет повысить рентабельность дальних авиаперевозок на 30-35%.