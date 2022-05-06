В Уфе состоялась премьера спектакля «Звезда героя» к 100-летию Мусы Гареева

Непобежденный штурмовик. К 100-летнему юбилею со дня рождения дважды Героя Советского Союза, лётчика Мусы Гареева в Национальном молодежном театре им. М. Карима состоялась премьера спектакля «Звезда героя».
Муса Гареев. Судьба этого легендарного лётчика удивительна. На фронт он попал в 1942 году, после окончания Энгельсской военной авиационной школы. Тогда будущему штурмовику было всего 20 лет. А уже к концу войны он стал дважды Героем Советского Союза. Пройдя через все трудности военного пути, пилот получил множество наград и ни одного ранения.
Муса Гайсинович воевал в составе 225-го и 505-го штурмовых авиационных полков. Он участник боев под Сталинградом, в Донбассе, Крыму, Польше, Германии, освобождал города Белоруссии. Немецкие пилоты боялись башкирского аса как огня. Более 250 боевых вылетов и ни одного проигранного воздушного боя. Сыграть такого человека даже на земле непросто.
Спектакль поставили по пьесе Фарита Ахмадиева в соавторстве с народной артисткой Республики Башкортостан Ольгой Мусиной, которая также является режиссером-постановщиком. В основу сюжета пьесы легли воспоминания самого прославленного штурмовика. О его тяжёлой, каждодневной работе на фронтах войны, о его любви и подвигах, о тех, кто вместе с ним ковал победу.
Каждый актер играет, настолько погрузившись в свою роль, что зрители едва сдерживают чувства. Даже зная победный финал, сопереживают.
Уже в августе 1944 года Муса Гареев командовал эскадрильей 76-го Гвардейского штурмового авиационного полка. Был примером для своих сослуживцев. Многие тогда говорили, что у него вместо рук – крылья. А его штурмовик выдерживал максимальные перегрузки, выполняя сложные боевые маневры.
После войны Муса Гареев принял участие в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. Не бросил авиацию и в мирное время. А свою боевую историю Муса Гайсинович рассказал в книге «Штурмовики идут на цель». И окунуться в события того времени зрители смогут на сцене. Артисты Молодёжного театра уже называют спектакль «Звезда героя» гордостью своего репертуара.