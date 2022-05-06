Уфу начали украшать цветами ко Дню Победы

Сотрудники уфимского Горзеленхоза приступили к украшению города. К примеру, только в парке Победы будет высажено более 60 тысяч однолетних цветов – это бархатцы, цинерарии, ирезине, петунии.

Посадка растений выполняется в том числе в виде георгиевской ленты, орденов и звезд – композиции разработаны дизайнерами. Цветы облагородят все традиционные места проведения праздника. Радовать глаз однолетки будут до осени.