В Уфе стартовал всероссийский турнир по фехтованию на призы Анвара Ибрагимова

В столице республики стартовал всероссийский турнир по фехтованию на призы триумфатора Олимпиады в Сеуле Анвара Ибрагимова. Соревнования продлятся четыре дня и определят сильнейших местных воспитанников и гостей из других регионов России.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина в детстве ходила на турнир имени Анвара Ибрагимова как зритель. Тогда соревнования проводились лишь для юношей, а с недавнего времени в турнире участвуют и девушки. Славным традициям фехтования в республике много лет, а успехи Тимура Сафина и Аделины Загидуллиной послужили толчком к началу строительства в Уфе центра фехтования. Олимпийские чемпионы из Башкортостана станут его амбассадорами.

Там будут все условия для профессиональной работы, это будет другой уровень, надеюсь, победы башкирских спортсменов будут только увеличены, и будут собраны максимально комфортные условия. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию

Ну а пока соревнования проводятся в главном зале Центра спортивной подготовки. В первый день бои проводили юноши в двух возрастных категориях – 2007-го и 2010-го годов рождения. Вячеслав Первицкий и Данияр Булатов уверенно взяли победы в своих первых боях и двигаются к топ-4. Спортсмены из Башкортостана хорошо знают друг друга и ждут решающего поединка в финальной стадии.

Данияр Булатов – один из моих самых главных соперников, с которым я встречаюсь почти каждый день на тренировках, еще Синотов Олег, мальчик такой же, как и я, 2011-го года. Для них у меня всегда особый настрой. Вячеслав Первицкий, участник соревнований

Думаю, ставить задачу зайти в четыре и в восемь лучших, чтобы достаточно много очков дали. Данияр Булатов, участник соревнований

В соревнованиях представлены ребята из восьми регионов нашей страны. Форум собрал более двухсот сильнейших фехтовальщиков по своему возрасту.

Конкуренция в нашем виде с каждым годом все выше и выше, сейчас главными соперниками являются представители Татарстана, Оренбургской области и Санкт-Петербурга. Всегда побеждает сильнейший. Марат Хисамутдинов, тренер по фехтованию