В Уфе стартовал всероссийский турнир по фехтованию на призы Анвара Ибрагимова

В столице республики стартовал всероссийский турнир по фехтованию на призы триумфатора Олимпиады в Сеуле Анвара Ибрагимова. Соревнования продлятся четыре дня и определят сильнейших местных воспитанников и гостей из других регионов России.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина в детстве ходила на турнир имени Анвара Ибрагимова как зритель. Тогда соревнования проводились лишь для юношей, а с недавнего времени в турнире участвуют и девушки. Славным традициям фехтования в республике много лет, а успехи Тимура Сафина и Аделины Загидуллиной послужили толчком к началу строительства в Уфе центра фехтования. Олимпийские чемпионы из Башкортостана станут его амбассадорами.
Ну а пока соревнования проводятся в главном зале Центра спортивной подготовки. В первый день бои проводили юноши в двух возрастных категориях – 2007-го и 2010-го годов рождения. Вячеслав Первицкий и Данияр Булатов уверенно взяли победы в своих первых боях и двигаются к топ-4. Спортсмены из Башкортостана хорошо знают друг друга и ждут решающего поединка в финальной стадии.
В соревнованиях представлены ребята из восьми регионов нашей страны. Форум собрал более двухсот сильнейших фехтовальщиков по своему возрасту.
Всероссийский турнир на призы Анвара Ибрагимова является хорошим отборочным этапом для определения сборной республики. И именно здесь часто зажигаются новые звездочки фехтования.