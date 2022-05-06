В Уфе прошёл второй тур первенства Башкирии по хоккею на траве

Этот необычный вид спорта только начинает набирать популярность в нашем регионе. Однако в республике уже появилась команда, которая выглядит сильнее других и в ближайшее время примет участие во всероссийском турнире.
В хоккей на траве играют клюшками и специальным пластиковым мячом. На поле присутствуют по 11 человек от каждой команды. Цель игры проста – забить как можно больше мячей в ворота соперника. В первенстве республики среди спортсменов 13-16 лет участвуют четыре команды: две уфимские, одна из Алексеевки и одна из Белорецка. Что интересно, команды смешанные, то есть в одном коллективе выступают и юноши, и девушки.
Многие приходят в этот вид спорта из хоккея с мячом. Кирилл Домнин из команды Белорецка держит клюшку в руках уже девять лет. Зимой играет в хоккей с мячом на льду, а летом переходит на искусственное поле. От этого мастерство спортсмена лишь возрастает.
Сильнейшей командой на первенстве республики стал коллектив из Белорецка. Спортсмены одержали три уверенные победы и завоевали путёвку на первенство России, которое пройдёт в Крымске с 5 по 12 мая.
На групповом этапе первенства России сборная Республики Башкортостан сыграет с командами из Татарстана, Крыма и сборной Москвы. Задача у нашей команды – войти в десятку сильнейших.