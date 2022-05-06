В Уфе прошёл второй тур первенства Башкирии по хоккею на траве

Этот необычный вид спорта только начинает набирать популярность в нашем регионе. Однако в республике уже появилась команда, которая выглядит сильнее других и в ближайшее время примет участие во всероссийском турнире.

В хоккей на траве играют клюшками и специальным пластиковым мячом. На поле присутствуют по 11 человек от каждой команды. Цель игры проста – забить как можно больше мячей в ворота соперника. В первенстве республики среди спортсменов 13-16 лет участвуют четыре команды: две уфимские, одна из Алексеевки и одна из Белорецка. Что интересно, команды смешанные, то есть в одном коллективе выступают и юноши, и девушки.

Я попала чисто случайно, пришла мой тренер, предложила мне, зацепила, пришла и начала играть, горю этим спортом. Дарина Файрухшина, игрок команды «Альтаир»

Многие приходят в этот вид спорта из хоккея с мячом. Кирилл Домнин из команды Белорецка держит клюшку в руках уже девять лет. Зимой играет в хоккей с мячом на льду, а летом переходит на искусственное поле. От этого мастерство спортсмена лишь возрастает.

Соревнования проходят хорошо, мы для этого тренировались. Показываем результат. Конечно, конкуренты есть. Соперников надо всегда уважать. Кирилл Домнин, игрок команды «Белорецк»

Сильнейшей командой на первенстве республики стал коллектив из Белорецка. Спортсмены одержали три уверенные победы и завоевали путёвку на первенство России, которое пройдёт в Крымске с 5 по 12 мая.

Конечно, хотелось бы, чтобы было больше. Хотелось бы, чтобы не только из Белорецка собирали команду, а со всего Башкортостана, чтобы играли на уровне команд из Москвы, Казани. Владислав Киселёв, главный тренер сборной Республики Башкортостан по хоккею на траве