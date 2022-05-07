В Башкирии пожар охватил дом, несколько строений и два авто, погибли животные

В Башкирии на территории деревни Старокурзя Бураевского района в ночь 7 апреля в три часа ночи произошел страшный пожар, охвативший несколько строений и два автомобиля. В результате пожара погибли двое домашних животных.

Прибывшие пожарные установили несколько повреждений, нанесенных пламенем: бревенчатый дом, кирпичная веранда, бревенчатая баня, металлический гараж, летняя кухня, сарай, а также автомобили Волга и ВАЗ-2105.

К сожалению, в огне погибли корова и телёнок. Строения на участке располагались вплотную к друг другу. При попытке выгнать автомобиль ВАЗ-2105 мужчина, 1948 г.р. получил ожог левой руки II степени (3%). Доставлен в Бураевскую ЦРБ. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Пожар удалось ликвидировать почти к половине пятого утра. Установлено было, что возгорание началось с бани. На месте работает дознаватель МЧС, выясняются причины пожара.