У жителя Башкирии во время готовки загорелась рубашка, пострадавший в тяжелом состоянии

В Башкирии 6 мая в ГБУЗ РБ ГБ «Хирургический центр» в Салавате доставили мужчину с различными ожогами. Оказалось, что он пострадал в процессе приготовления пищи.

В МЧС по Башкирии рассказали, что, по словам пострадавшего, вечером 5 мая при готовке у него загорелась рубашка. Он сам потушил пламя, получив ожоги. Вскоре пострадавшего 1959 года рождения доставили в приемный покой в Салавате.

Мужчина получил термический ожог II-III степеней, боковой поверхности туловища, левого плеча, наружной поверхности левого бедра, тыльной поверхности стопы. Далее пострадавшего госпитализировали в ГКБ №1 Стерлитамака. Состояние оценивается как крайне тяжелое.

В МЧС также отметили, что пожарных мужчина не вызывал, квартира пламенем не повреждена.