В Башкирии за сутки количество выявленных фактов коронавируса увеличилось на 111

В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 111 человек, сообщает Минздрав республики. Всего за период пандемии было зафиксировано 286 667 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Выписано по выздоровлению на 7 мая 2022 года 280 250 пациентов, в том числе 154 – за последние сутки. Также за сутки скончались от коронавируса 2 человека, а за весь период – 5 623 пациентов.