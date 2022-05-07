В Башкирии из-за пьяного тракториста без прав пострадал пенсионер

В Баймакском районе Башкирии вечером 6 мая пострадал пенсионер. Это был пассажир трактора, который вылетел с дороги в кювет. А управлял трактором пьяный водитель без прав.
В ГИБДД по Башкирии сообщили, что ДТП было совершено на 26 километре дороги Серменево-Амангильдино-Баймак. Трактором управлял 45-летний местный житель. Пассажир 60 лет находился с ним рядом.
В результате ДТП трактор МТЗ-80 вылетел в кювет, где следом опрокинулся. Пассажира госпитализировали с разными травмами.
Фото: скриншот видеозаписи пресс-службы ГИБДД по РБ