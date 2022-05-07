В России за сутки выписано 8 649 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом

В России пока кардинально не меняется статистика заболеваемости коронавирусом. Об этом говорят официальные опубликованные данные.

По состоянию на 7 мая, в стране от коронавируса скончались 376 828 человек, из них за сутки – 132. Также выписано за весь период пандемии 17 596 716 пациентов, в том числе за сутки выписали 8 649 человек.