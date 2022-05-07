В Башкирии открыли современную сельскую поликлинику на 250 мест

В Башкирии открыли новую поликлинику. Медучреждение расположено в селе Чекмагуш и рассчитано на 250 мест.

Фото №1 - В Башкирии открыли современную сельскую поликлинику на 250 мест

В новой поликлинике будут принимать как взрослых, так и детей. Для последних предусмотрена детская консультация. Установлено в учреждении новое современное оборудование. Имеются рентгенодиагностическое, хирургическое отделения, женская консультация, отделение эндоскопии, а также кабинеты, в которых будут вести прием офтальмолог и эндокринолог.

Фото №2 - В Башкирии открыли современную сельскую поликлинику на 250 мест

Руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин отметил, что этот объект является ярким примером командной работы.

С инициативой строительства выступили местные жители, идею поддержал Радий Фаритович в одной из первых поездок по республике. И вот новое здание ввели в эксплуатацию. Насколько стало просторно, удобно и комфортно, думаю, оценят по достоинству местные жители.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы РБ
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