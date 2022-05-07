В Башкирии открыли современную сельскую поликлинику на 250 мест

В Башкирии открыли новую поликлинику. Медучреждение расположено в селе Чекмагуш и рассчитано на 250 мест.

В новой поликлинике будут принимать как взрослых, так и детей. Для последних предусмотрена детская консультация. Установлено в учреждении новое современное оборудование. Имеются рентгенодиагностическое, хирургическое отделения, женская консультация, отделение эндоскопии, а также кабинеты, в которых будут вести прием офтальмолог и эндокринолог.