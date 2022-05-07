В Башкирии мужчина пытался задушить сожительницу проводом от удлинителя

Инцидент произошел в общежитии на ул. Карла Маркса. Выяснилось, что между 35-летней женщиной и ее 32-летним сожителем развязалась ссора на почве ревности. Когда потерпевшая прилегла на диван, мужчина схватил провод от удлинителя и попытался задушить свою даму сердца. В МВД по Белорецкому району рассказали, что, по словам женщины, она спаслась благодаря тому, что успела подставить ладони между шеей и проводом.