В Башкирии мужчина пытался задушить сожительницу проводом от удлинителя

В Белорецком районе Башкирии в полицию доставили мужчину, который пытался задушить свою сожительницу. Женщина смогла спастись и позвонить правоохранителям.

Фото №1 - В Башкирии мужчина пытался задушить сожительницу проводом от удлинителя

Инцидент произошел в общежитии на ул. Карла Маркса. Выяснилось, что между 35-летней женщиной и ее 32-летним сожителем развязалась ссора на почве ревности. Когда потерпевшая прилегла на диван, мужчина схватил провод от удлинителя и попытался задушить свою даму сердца. В МВД по Белорецкому району рассказали, что, по словам женщины, она спаслась благодаря тому, что успела подставить ладони между шеей и проводом.

Как только она вырвалась, то поспешила спрятаться в туалете и сразу позвонила в полицию. Мужчину, который успел ударить сожительницу по лицу и уйти, все-таки доставили в отдел, где он во всем сознался.

Подозреваемому, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, за содеянное придётся ответить по закону. Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Пресс-служба МВД по Белорецкому району
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