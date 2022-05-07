В районах Башкирии продолжают работать «Поезда здоровья»

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика - здоровый регион», в рамках которой по районах курсируют «Поезда здоровья» с медицинским оборудованием и специалистами. В состав бригады врачей входят хирург, терапевт, онколог, акушер-гинеколог, стоматолог, эндокринолог и не только.
В Министерстве здравоохранения Башкирии отметили, что акцией будут охвачены все районы региона. Это возможность для жителей деревень и сел получить консультацию у врачей, пройти осмотр и получить медпомощь. При этом записываться на прием не нужно.
Также опубликован обновленный маршрут «Поездов здоровья»:
-Уфимский маршрут начнет работу в Кармаскалинском районе (5.05-6.05 в селе Сихонкино, 11.05-13.05 в деревне Новые Киешки);
- Дуванский маршрут начинает работу в Кигинском районе (05.05-06.05 в деревне Арсланово, 11.05-13.05 в деревне Кандаковка);
- Нефтекамский маршрут начнет работу в Мишкинском районе (05.05 в селе Чураево, 06.05 в деревне Большесухоязово, 11.05 в деревне Большие Шады);
-Октябрьский маршрут начнет работу в Шаранском районе (05.05-06.05 в селе Новоюмашево, 11.05 в селе Янгулово, 12.05-13.05 в селе Юмадыбаш);
- Стерлитамакский маршрут начнет работу в Гафурийском районе (05.05 в селе Утяково, 06.05 в селе Бурлы, 11.05 в селе Юлуково и с 12.05-13.05 в селе Саитбаба);
- Белорецкий маршрут начнет работу в Учалинском районе (11.05-13.05 в селе Миндяк).
Фото: пресс-служба Минздрава РБ