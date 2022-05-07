В районах Башкирии продолжают работать «Поезда здоровья»

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика - здоровый регион», в рамках которой по районах курсируют «Поезда здоровья» с медицинским оборудованием и специалистами. В состав бригады врачей входят хирург, терапевт, онколог, акушер-гинеколог, стоматолог, эндокринолог и не только.

В Министерстве здравоохранения Башкирии отметили, что акцией будут охвачены все районы региона. Это возможность для жителей деревень и сел получить консультацию у врачей, пройти осмотр и получить медпомощь. При этом записываться на прием не нужно.