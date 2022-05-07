Аграрии Туймазинского района продолжают посевную кампанию

Горячая пора в холодную погоду. Аграрии Башкортостана продолжают посевную кампанию. В Туймазинском районе яровой сев выполнен на 25 процентов, зерновой – на трети площадей. Высокий темп набрали в крестьянском хозяйстве «Уныш».

Рабочее место механизатора Валерия Юшина больше напоминает компьютерный салон, нежели кабину трактора. Электроника следит за всеми процессами, прокладывает маршрут. За комфорт отвечает климат-контроль и магнитола. Водитель, по сути, нужен только, чтобы развернуть машину в конце борозды. Единственный минус, шутит тракторист, на всём поле работаешь один. Техника многофункциональная.

Привычную картину, когда во время посевной на полях работают сразу по 5-7 тракторов, уже редко встретишь. Аграрии Башкортостана благодаря господдержке приобретают современные комплексы, которые за один раз выполняют все функции.

Посевные площади хозяйства превышают 900 гектаров, которые засеваются элитными семенами, ячменем, горохом, пшеницей, льном. На этом поле сажают подсолнечник. В прошлом году на урожайность повлияла засуха, говорят аграрии. Но в этот раз они рассчитывают возместить потери.

Результат уже был заложен с осени. У меня есть культиватор, с ним всё выровняли, потом сорняки подрезали, весной сделали боронование и сейчас проводим ранний сев. На глубину 3 сантиметра вносим 100 кг сложных удобрений. Ожидаем 30 центнеров с гектара в этом году урожай. Ильдус Батыров, директор крестьянского хозяйства «Уныш»

Автопарк хозяйства состоит из 20 единиц техники. И, конечно, основные надежды аграрии возлагают на современные посевные комплексы. В основном они отечественного производства, поэтому недостатка в комплектующих нет. А производительность зачастую выше импортных аналогов.

Стоят датчики высева семян. Если какой-то сошник забивается, то на компьютере сразу выдают ошибку с номером датчика. Просто приходишь, проверяешь, если забито, чистишь и дальше сеешь. Так же и в бункере стоят датчики давления, оборота вентилятора. 60-70 гектаров в смену производительность. Ильдус Батыров, директор крестьянского хозяйства «Уныш»

Семена хозяйство продаёт предприятиям республики, часть забирают из других регионов России. В прошлом году аграриям дали 600 гектаров заброшенных полей, которые удалось восстановить в тот же сезон. Во многом благодаря качественным минеральным удобрениям. Нехватки в районе нет.

На этот год мы очень хорошо отработали по минеральным удобрениям. Заявку подавали ещё в конце прошлого года, в ноябре. Минеральные удобрения получили по квотам. Нехватки нет, все потребности закрыли. Внесли более 32 кг на каждый гектар. Рустам Мухаметдинов, заместитель главы администрации Туймазинского района по сельскому хозяйству