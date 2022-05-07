Аграрии Туймазинского района продолжают посевную кампанию

Горячая пора в холодную погоду. Аграрии Башкортостана продолжают посевную кампанию. В Туймазинском районе яровой сев выполнен на 25 процентов, зерновой – на трети площадей. Высокий темп набрали в крестьянском хозяйстве «Уныш».
Рабочее место механизатора Валерия Юшина больше напоминает компьютерный салон, нежели кабину трактора. Электроника следит за всеми процессами, прокладывает маршрут. За комфорт отвечает климат-контроль и магнитола. Водитель, по сути, нужен только, чтобы развернуть машину в конце борозды. Единственный минус, шутит тракторист, на всём поле работаешь один. Техника многофункциональная.
Привычную картину, когда во время посевной на полях работают сразу по 5-7 тракторов, уже редко встретишь. Аграрии Башкортостана благодаря господдержке приобретают современные комплексы, которые за один раз выполняют все функции.
Посевные площади хозяйства превышают 900 гектаров, которые засеваются элитными семенами, ячменем, горохом, пшеницей, льном. На этом поле сажают подсолнечник. В прошлом году на урожайность повлияла засуха, говорят аграрии. Но в этот раз они рассчитывают возместить потери.
Автопарк хозяйства состоит из 20 единиц техники. И, конечно, основные надежды аграрии возлагают на современные посевные комплексы. В основном они отечественного производства, поэтому недостатка в комплектующих нет. А производительность зачастую выше импортных аналогов.
Семена хозяйство продаёт предприятиям республики, часть забирают из других регионов России. В прошлом году аграриям дали 600 гектаров заброшенных полей, которые удалось восстановить в тот же сезон. Во многом благодаря качественным минеральным удобрениям. Нехватки в районе нет.
К весенне-полевым работам аграрии приступили 13 апреля. Им также предстоит пересеять 240 гектаров погибших озимых культур. Механизаторов задерживает только погода. По прогнозам, завершить посевную они планируют до 20 мая.