Ветераны Башкирии начали получать от президента поздравления с Днем Победы

В России началась доставка персональных поздравлений с наступающим Днем Победы от президента Владимира Путина. Весточки получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и блокадники.
Всего в России такие поздравления от Владимира Путина получат более 600 тысяч человек. В Башкортостане – свыше 16,5 тысяч. Каждое письмо будет передано лично в руки ветерану. При необходимости специалисты Почты России уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравления по актуальному адресу. Если адресата не окажется дома, например, он переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, в течение которого будет вестись поиск получателя.
Письмо-поздравление от Владимира Путина получила и Шакирова Багия, бывшая работница уфимской дистанции пути. В годы войны вместе с мужем Багия Абдулвалеевна принимала участие в обороне Москвы. Каждый день супруги Шакировы восстанавливали разрушенные снарядами железные пути, и всё это в считанных метрах от линии фронта. В 21 год получила за это медаль. Самое приятное в этой традиции для нее не поздравление, а внимание, признаётся ветеран.