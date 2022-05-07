Ветераны Башкирии начали получать от президента поздравления с Днем Победы

В России началась доставка персональных поздравлений с наступающим Днем Победы от президента Владимира Путина. Весточки получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и блокадники.

Всего в России такие поздравления от Владимира Путина получат более 600 тысяч человек. В Башкортостане – свыше 16,5 тысяч. Каждое письмо будет передано лично в руки ветерану. При необходимости специалисты Почты России уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравления по актуальному адресу. Если адресата не окажется дома, например, он переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, в течение которого будет вестись поиск получателя.

Персональные поздравления президента РФ с Днем Победы мы вручаем каждый год. Для нас это не только работа, но и способ отдать дань уважения тем людям, которые подарили нам мирное будущее. Борис Слуцкий, пресс-секретарь УФПС Республики Башкортостан